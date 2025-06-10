Новый корпус краевой больницы построят за 1 млрд рублей в Краснодаре

Новый корпус Краевой клинической больницы № 2 построят в Краснодаре за 1 млрд рублей. Информация размещена на портале «Закупки».
Строительство корпуса разделено на два этапа. Первую часть работ выполнят с сентября 2025 года по декабрь 2026 года. Второй этап запланирован до марта 2027 года. К этому времени реализацию проекта завершат.
Администрация Краснодара выдала разрешение на строительство на срок до ноября 2026 года. Площадь участка, на котором возведут новый корпус, составляет 8,6 га. Площадь самого здания составит более 7 тысяч кв. метров, а высота — 37 метров.
Застройщиком выступает сама больница.