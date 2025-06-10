Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый корпус краевой больницы построят за 1 млрд рублей в Краснодаре

Новый корпус краевой больницы в Краснодаре планируют построить до марта 2027 года.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Новый корпус Краевой клинической больницы № 2 построят в Краснодаре за 1 млрд рублей. Информация размещена на портале «Закупки».

Строительство корпуса разделено на два этапа. Первую часть работ выполнят с сентября 2025 года по декабрь 2026 года. Второй этап запланирован до марта 2027 года. К этому времени реализацию проекта завершат.

Администрация Краснодара выдала разрешение на строительство на срок до ноября 2026 года. Площадь участка, на котором возведут новый корпус, составляет 8,6 га. Площадь самого здания составит более 7 тысяч кв. метров, а высота — 37 метров.

Застройщиком выступает сама больница.