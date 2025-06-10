Креславский: «Две новые станции метро в Петербурге достроят до конца 2025 года»

Как отметил портал «Строительный Петербург», сегодня на стройке работают четыре тоннелепроходческих комплекса. Возникшие ранее проблемы с оборудованием уже решены, и сейчас активно продолжается строительство Красносельско-Калининской и Невско-Василеостровской линий.