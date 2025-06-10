Креславский: «Две новые станции метро в Петербурге достроят до конца 2025 года»

Станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная» будут достроены в текущем году. Об этом сообщил председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Как отметил портал «Строительный Петербург», сегодня на стройке работают четыре тоннелепроходческих комплекса. Возникшие ранее проблемы с оборудованием уже решены, и сейчас активно продолжается строительство Красносельско-Калининской и Невско-Василеостровской линий.
Станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная» мы планируем построить в этом году.
После завершения строительно-монтажных работ начнутся пусконаладочные мероприятия. Открытие станций для пассажиров ожидается вскоре после этого.