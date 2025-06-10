Больше 600 проблем из Атласа27 удалось решить в Хабаровском крае

Губернатор сказал, что особенно актуален мусорный вопрос — в 2024 году на территории индивидуальной жилищной застройки установлено 294 модульных контейнерных площадки, в 2025 году планируется к установке ещё 222 площадки. Ликвидированы две несанкционированные свалки. Также на этот год планируется создание системы видеонаблюдения в Индустриальном районе и узла связи городской системы видеонаблюдения на улице Ломоносова.