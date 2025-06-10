Больше 600 проблем из Атласа27 удалось решить в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе «Прямой линии» рассказал об Атласе проблемных объектов региона и его эффективности. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на конец мая 2025 года в него было включено 9285 точек — общая стоимость работ для их ликвидации оценивалась в 1 млрд 240 миллионов рублей.
— Я поручил разработать Атлас проблемных объектов Хабаровского края, чтобы он стал перечнем целеуказаний для власти. В него вошли те вопросы, которые беспокоят жителей региона. С момента его создания удалось решить 665 проблем, в работе находится ещё 8620 объектов. Наибольшее количество нареканий в категориях ЖКХ и дорожное хозяйство, — отметил Дмитрий Демешин.
Губернатор сказал, что особенно актуален мусорный вопрос — в 2024 году на территории индивидуальной жилищной застройки установлено 294 модульных контейнерных площадки, в 2025 году планируется к установке ещё 222 площадки. Ликвидированы две несанкционированные свалки. Также на этот год планируется создание системы видеонаблюдения в Индустриальном районе и узла связи городской системы видеонаблюдения на улице Ломоносова.
Что касается ЖКХ, в 2024 году была построена водопроводная сеть и водоразборные колонки в частном секторе в районе улиц Голубкова и Булатной. В настоящее время ведутся испытания трубопровода, в 2025 году начнётся обустройство трубопровода и колонок по улице Чукотской, Николаевской, Нестерова, Планерной, будут запроектированы ещё несколько улиц.
Также в числе проблемных объектов — дороги, в том числе улица Ленина в Хабаровске, автобусные остановки, капитальный ремонт ДК в посёлке Горького, расселение аварийного жилья с проспекта 60-летия Октября, ремонт 55 дворов в Хабаровске. Все эти объекты были внесены в Атлас 27 и к концу года покинут его как выполненные.