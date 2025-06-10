Во Втузгородке Екатеринбурга на месте деревянных малоэтажек построят ЖК

ЖК будет состоять из двух очередей. В первую войдут два дома — 10- и 33-этажный на 389 квартир, а также двухуровневый подземный паркинг и коммерческие помещения на первых этажах. Второй очередью построят дом от 10 до 12 этажей. Начать строительства планируют в августе этого года. Как рассказали в пресс-службе «Практики», в проекте предусмотрены «Сад размышлений» — зеленое пространство с цитатами Петра Чаадаева и с зоной для чтения.