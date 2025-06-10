Из Ростова на Донбасс откроют железнодорожное сообщение только после СВО

Железнодорожное сообщение с Донбассом и Таврией уже подготовлено, но будет открыто только после окончания СВО. Об этом сегодня сообщила замгубернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова в своём телеграм-канале.
«Вся ж/д инфраструктура приведена в рабочее состояние, однако первые составы будут курсировать по маршруту лишь после окончания СВО», — сообщила Беликова.
Также к концу года будут проведены ремонтные работы и расширение контрольно-пропускных пунктов на административной границе с Новороссией.
«Мы рады, что федеральный центр уделяет особое внимание вопросу увеличения пропускной способности пунктов досмотра и, тем самым, помогает разгружать дорожный трафик», — заключает министр транспорта Ростовской области.