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Из Ростова на Донбасс откроют железнодорожное сообщение только после СВО

Об этом сообщает министр транспорта Ростовской области.

Железнодорожное сообщение с Донбассом и Таврией уже подготовлено, но будет открыто только после окончания СВО. Об этом сегодня сообщила замгубернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова в своём телеграм-канале.

«Вся ж/д инфраструктура приведена в рабочее состояние, однако первые составы будут курсировать по маршруту лишь после окончания СВО», — сообщила Беликова.

Также к концу года будут проведены ремонтные работы и расширение контрольно-пропускных пунктов на административной границе с Новороссией.

«Мы рады, что федеральный центр уделяет особое внимание вопросу увеличения пропускной способности пунктов досмотра и, тем самым, помогает разгружать дорожный трафик», — заключает министр транспорта Ростовской области.