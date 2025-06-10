«Молдовагаз» представил данные о потреблении природного газа в правобережной Молдове

«Бытовые потребители, по состоянию на 31 мая 2025 года, погасили 96,8% выставленных в счетах сумм, что на 0,7 процентного пункта ниже показателя этого периода прошлого года. Доля платежей юридических лиц достигла 98,7%, с ростом на 0,9 процентного пункта по сравнению тем же периодом 2024 года», — информирует компания.