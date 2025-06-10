«Молдовагаз» представил данные о потреблении природного газа в правобережной Молдове

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Объем потребления природного газа в правобережной части Молдовы в мае составил 27,6 миллиона кубометров, или на 8,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, данные представила пресс-служба АО «Молдовагаз».
Показатель по сравнению с апрелем 2025 года, однако, уменьшился на 21,7 миллиона кубометров, или на 44%.
«Бытовые потребители, по состоянию на 31 мая 2025 года, погасили 96,8% выставленных в счетах сумм, что на 0,7 процентного пункта ниже показателя этого периода прошлого года. Доля платежей юридических лиц достигла 98,7%, с ростом на 0,9 процентного пункта по сравнению тем же периодом 2024 года», — информирует компания.
Уровень оплаты за поставленный природный газ по состоянию на 31 мая 2025 достигает 98,3%, со снижением на 0,2 процентного пункта по сравнению с 2024 годом, что в абсолютных цифрах оценивается в 6,072 миллиарда леев, с учётом пересмотренных за этот период тарифов.
Предприятия теплоэнергетического сектора рассчитались за газ на 100%, что идентично показателям мая прошлого года.
За отчетный период от сети было отключено 528 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 3,667 миллиона леев. При этом, 108 потребителей были переведены на оплату в аванс, в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа.