В центре Ростова планируют строительство медцентра стоимостью около 2 млрд

В центре Ростова-на-Дону планируется возведение современного многофункционального медицинского центра, объединяющего амбулаторное, поликлиническое и стационарное обслуживание. Проект, реализуемый московскими компаниями «Медскан» и «Аваль», оценивается в 1,9 миллиарда рублей инвестиций.
Инвестор уже разработал проектную концепцию и приступил к подготовке строительной площадки, расположенной на пересечении улицы Текучёва и Соборного переулка.
Согласно информации, АО «Медскан», основанное в 2014 году российским предпринимателем Евгением Туголуковым, специализируется на медицинских и агропромышленных активах. В феврале 2022 года произошли изменения в структуре собственности: 50% акций компании перешли к дивизиону «Технологии здоровья» корпорации «Росатом».