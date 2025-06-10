В центре Ростова планируют строительство медцентра стоимостью около 2 млрд

Согласно информации, АО «Медскан», основанное в 2014 году российским предпринимателем Евгением Туголуковым, специализируется на медицинских и агропромышленных активах. В феврале 2022 года произошли изменения в структуре собственности: 50% акций компании перешли к дивизиону «Технологии здоровья» корпорации «Росатом».