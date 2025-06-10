Беглов объявил о старте строительства путепровода М-32 через Приморское шоссе

На участке вблизи «Лахта Центра» уже обустроены буронабивные сваи глубиной до 38 метров под будущие опоры. Конструкция будущей развязки включает 23 железобетонные опоры высотой до 11 метров. На 11 из них уже ведутся активные работы, семь почти готовы. Также строители возводят подпорные стены до 10 метров в высоту.