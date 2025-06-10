Беглов объявил о старте строительства путепровода М-32 через Приморское шоссе

Рабочие приступили к монтажу металлоконструкций путепровода новой магистрали М-32, который пройдет над Приморским шоссе и железной дорогой Сестрорецкого направления.
На участке вблизи «Лахта Центра» уже обустроены буронабивные сваи глубиной до 38 метров под будущие опоры. Конструкция будущей развязки включает 23 железобетонные опоры высотой до 11 метров. На 11 из них уже ведутся активные работы, семь почти готовы. Также строители возводят подпорные стены до 10 метров в высоту.
Это необходимо для устойчивости сооружения, которое рассчитано на интенсивный трафик. Сборка пролетных металлоконструкций стартовала в мае, сейчас они устанавливаются на временные опоры.
— Развязка с Приморским шоссе с путепроводом через железную дорогу Сестрорецкого направления — один из самых сложных этапов создания трассы М-32. В дальнейшем она с трассой М-49 и дублером Приморского шоссе М-1 сыграет важную роль в транспортном обеспечении мегапроекта «Санкт-Петербург Марина» в Горской, — передает слова губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.
Завершить строительство магистрали М-32 планируется в 2027 году. Она соединит «Лахта Центр» с трассой М-49 и новым жилым массивом Юнтолово.