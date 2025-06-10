Годовой рост цен в мае превысил 7% — НБС

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Средние потребительские цены в Молдове в мае текущего года по сравнению с маем прошлого выросли на 7,9%, сообщили в Национальном бюро статистики (НБС).
Рост цен зафиксирован в том числе на продовольственные товары — на 9,7%, непродовольственные товары — на 1,8%, услуги населению — на 14,5%.
В мае 2025 года по сравнению с апрелем 2025 года наблюдался рост средних потребительских цен примерно на 0,4% и был обусловлен подорожанием продовольственных товаров и услуг населению примерно на 1%.
Больше всего в мае по сравнению с апрелем подорожали фрукты — на 12,7%, мясо, мясные полуфабрикаты и консервы — на 0,7%, масло растительное — на 0,6%.
Стали дешевле куриные яйца — на 6%, овощи — на 3,4%, сахар — на 0,9%.
Средние потребительские цены на непродовольственные товары в мае снизились примерно на 0,1%. Так, топливо подешевело на 1,8% (в том числе на дизельное топливо — на 3,1%, уголь — на 2,7%, бензин — на 1,6%), а средние потребительские цены на обувь и одежду выросли на 1,1% и, соответственно, на 0,6%.
В сфере услуг, оказываемых населению, в мае по сравнению с апрелем текущего года средние цены возросли на 0,1%, в основном за счет услуг водоснабжения и водоотведения (на 3,2%).
Снизились более чем на 3,2% средние цены на услуги пассажирского транспорта (особенно авиаперевозки).
Средние потребительские цены с начала текущего года возросли более чем на 4,9%, в том числе на продовольственные товары — на 6,5%, непродовольственные товары — на 0,7% и услуги населению — на 8,6%.
Информация НБС представлена без данных по Приднестровью и муниципалитету Бендеры.