Годовой рост цен в мае превысил 7% — НБС

Средние потребительские цены на непродовольственные товары в мае снизились примерно на 0,1%. Так, топливо подешевело на 1,8% (в том числе на дизельное топливо — на 3,1%, уголь — на 2,7%, бензин — на 1,6%), а средние потребительские цены на обувь и одежду выросли на 1,1% и, соответственно, на 0,6%.