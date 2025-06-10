«Беларусьфильм» планирует снимать сериалы

«Безусловно, мы работаем в тесном взаимодействии с кинотеатрами нашей страны. У нас есть обратная связь и определенный заказ от них. Также мы планируем запустить на базе киностудии выпуск сериального производства», — цитирует директора «Беларусьфильма» БелТА.