«Беларусьфильм» планирует снимать сериалы

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Подход к производству отечественного кино будет меняться, заявил директор «Беларусьфильм» Дмитрий Семенов.
В данный момент ведется работа по отбору новых сценариев и идей, оценивать которые будут фокус-группы. По словам Семенова, в Беларуси планируют снимать востребованное кино.
«Безусловно, мы работаем в тесном взаимодействии с кинотеатрами нашей страны. У нас есть обратная связь и определенный заказ от них. Также мы планируем запустить на базе киностудии выпуск сериального производства», — цитирует директора «Беларусьфильма» БелТА.
По его словам, главная задача — загружать кинопроизводство и готовить молодых специалистов.
Визит президента.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июня посетил «Беларусьфильм». Он в очередной раз высказался о производстве отечественных фильмов, раскритиковав подход киностудии.
«Современно должно быть. Нужна динамика определенная», — отметил он.
По мнению главы государства, для большей части белорусских кинозрителей отечественные фильмы закончились с «Августом 44-го…» и «Брестской крепостью».
«Смотреть просто нечего! Окончательно потеряны семейная, юношеская и детская аудитории», — оценил ситуацию белорусский лидер.
Лукашенко поручил «железно взять на контроль» процесс кинопроизводства и выделения на это финансовых средств. Также он потребовал навести порядок на «Беларусьфильме» к 1 сентября 2025 года.