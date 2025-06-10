Напротив Храма-на-Крови появилась «выделенка» для общественного транспорта

В Екатеринбурге напротив Храма-на-Крови, на улице Карла Либкнехта, появилась «выделенка» для общественного транспорта. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городской администрации, выделенная полоса была предусмотрена документом планирования. И именно поэтому она и появилась после ремонта дороги 9 июня.