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Напротив Храма-на-Крови появилась «выделенка» для общественного транспорта

В мэрии заявили, что «выделенка» была предусмотрена новой планировкой.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге напротив Храма-на-Крови, на улице Карла Либкнехта, появилась «выделенка» для общественного транспорта. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городской администрации, выделенная полоса была предусмотрена документом планирования. И именно поэтому она и появилась после ремонта дороги 9 июня.

Отныне изменилась разметка дороги на Первомайской до Шевченко. Зона действия «выделенки» заканчивается перед автобусной остановкой «ТЮЗ».

На момент публикации получить комментарий в городской ГАИ не удалось.