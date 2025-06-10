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В июле в Прикамье вырастет цена на газ

С 1 июля 2025 года стоимость природного газа в Пермском крае увеличится на 12,5%. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь» со ссылкой на данные краевого министерства ЖКХ.

Источник: Коммерсантъ

Цена на газ варьируется в зависимости от наличия или отсутствия прибора учета потребления голубого топлива.

Текущие тарифы на газ были приняты в июле 2024 года, расчеты по ним начались с августа прошлого года.