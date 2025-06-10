В июле в Прикамье вырастет цена на газ

Цена на газ варьируется в зависимости от наличия или отсутствия прибора учета потребления голубого топлива.
Текущие тарифы на газ были приняты в июле 2024 года, расчеты по ним начались с августа прошлого года.
С 1 июля 2025 года стоимость природного газа в Пермском крае увеличится на 12,5%. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь» со ссылкой на данные краевого министерства ЖКХ.
Цена на газ варьируется в зависимости от наличия или отсутствия прибора учета потребления голубого топлива.
Текущие тарифы на газ были приняты в июле 2024 года, расчеты по ним начались с августа прошлого года.