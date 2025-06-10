Девелопер «Брусника» в Прикамье выкупил ТЦ «Хоровод»

Комплекс зданий ТЦ «Хоровод» попал в проект по реновации «Тихого Компроса». Сейчас его сносят. Как сообщает «Ъ-Прикамье», завершить снос планируется до 30 июня 2025 года. В рамках проекта реновации также снесут двухэтажное административное здание «Хоровода», но эти работы выполнят позже.