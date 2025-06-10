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Девелопер «Брусника» в Прикамье выкупил ТЦ «Хоровод»

Снести торговый центр планируется до 30 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

Комплекс зданий ТЦ «Хоровод» попал в проект по реновации «Тихого Компроса». Сейчас его сносят. Как сообщает «Ъ-Прикамье», завершить снос планируется до 30 июня 2025 года. В рамках проекта реновации также снесут двухэтажное административное здание «Хоровода», но эти работы выполнят позже.

Напомним, осенью прошлого года «Брусника» выиграла торги на право комплексного развития территорий, ограниченных улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми.

Вся площадь для реновации составляет 6,53 га и включает в себя 5 многоквартирных аварийных домов. После расселения домов инвестор должен начать комплексное развитие территории, которое предполагает строительство около 100 тысяч квадратных метров жилья, включая передачу нескольких квартир для детей-сирот муниципалитету, а также заняться озеленением территории, устроить тротуары, детские площадки и наружное освещение.