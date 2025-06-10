Вице-губернатор Антон Емельяненко провел встречу с резидентами ОЭЗ «Тольятти»

«Такие встречи полезны не только для бизнеса, но и, в первую очередь, для власти, чтобы знать о проблемах предпринимателей, — отметил генеральный Иван Манаев. — Многие сталкиваются с вызовами, которые выходят за рамки полномочий управляющей компании. Во время очного общения можно найти эффективные инструменты для решения стоящих перед бизнесом задач».