Из Омска снова начнет ходить поезд в Северную Корею

По сообщению РЖД, вновь начнут ходить поезда по маршрутам Пхеньян — Москва и Пхеньян — Хабаровск.
Для жителей Омска это событие имеет особое значение, так как наш город станет одной из остановок на самом длинном беспересадочном маршруте в мире. Поезд Москва — Пхеньян будет курсировать дважды в месяц. Из столицы отправление запланировано на 12 и 26 числа каждого месяца, а прибытие в Пхеньян — через 8 дней, 3 и 17 числа соответственно.
Маршрут охватывает более 10 тысяч километров и включает остановки в таких городах, как Омск, Хабаровск, Новосибирск и Екатеринбург. Пассажиры будут перевозиться в купейных вагонах, сформированных железными дорогами КНДР.
Также с 19 июня возобновляется маршрут Пхеньян — Хабаровск, который будет курсировать один раз в месяц: отправление из Пхеньяна — 19 числа, прибытие в Хабаровск — 21 числа.
Продажа билетов начнется в ближайшее время и будет открыта за 60 дней до даты отправления. Это открывает новые возможности для путешествий и деловых поездок между нашими странами.
Возобновление железнодорожного сообщения — значимый шаг в развитии международных транспортных связей и открывает новые перспективы для сотрудничества между Россией и КНДР.