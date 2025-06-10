Из Омска снова начнет ходить поезд в Северную Корею

Для жителей Омска это событие имеет особое значение, так как наш город станет одной из остановок на самом длинном беспересадочном маршруте в мире. Поезд Москва — Пхеньян будет курсировать дважды в месяц. Из столицы отправление запланировано на 12 и 26 числа каждого месяца, а прибытие в Пхеньян — через 8 дней, 3 и 17 числа соответственно.