В июне из Перми можно будет уехать в Пхеньян на прямом поезде

Прямое железнодорожное сообщение с Корейской народно-демократической республикой будет возобновлено в июне, сообщает телеграм-канал РЖД.
Поезд, идущий из Москвы в Пхеньян, будет останавливаться в Перми.
«По согласованию с Министерством железных дорог КНДР с 17 июня возобновляем курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня — между Пхеньяном и Хабаровском», — информирует железнодорожная компания.
В расписании поезда Пхеньян — Москва фигурируют остановки Киров, Глазов, Балезино, Верещагино, Пермь, Кунгур, Екатеринбург.
Из Пхеньяна поезд будет отправляться 3 и 7 числа каждого месяца с прибытием в Москву 11 и 5 числа. Из Москвы состав будет выходить 12 и 26 числа с прибытием в Пхеньян 20 и 4 числа.
«Пхеньян — Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире: расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч км, а время в пути — 8 суток», — добавляют в РЖД.