Облегчить жизнь должникам по кредитам намерены в Казахстане

Проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение его продлится до 20 июня.
Проектом предусмотрено введение механизма коллективной реструктуризации просроченной задолженности для граждан, имеющих два и более потребительских беззалоговых кредита у разных кредиторов.
Авторы предложили с целью облегчения долгового бремени граждан, имеющих несколько просроченных беззалоговых кредитов у разных кредиторов, ввести механизм коллективной реструктуризации путем объединения задолженностей и предоставления более длительного и гибкого графика платежей.
Это, как считают авторы способствует улучшению их финансового положения и повышению уровня финансовой устойчивости.