Облегчить жизнь должникам по кредитам намерены в Казахстане

Авторы предложили с целью облегчения долгового бремени граждан, имеющих несколько просроченных беззалоговых кредитов у разных кредиторов, ввести механизм коллективной реструктуризации путем объединения задолженностей и предоставления более длительного и гибкого графика платежей.