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Облегчить жизнь должникам по кредитам намерены в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка намерено ввести в Казахстане механизм коллективной реструктуризации микрозаймов, передает NUR.KZ.

Проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение его продлится до 20 июня.

Проектом предусмотрено введение механизма коллективной реструктуризации просроченной задолженности для граждан, имеющих два и более потребительских беззалоговых кредита у разных кредиторов.

Авторы предложили с целью облегчения долгового бремени граждан, имеющих несколько просроченных беззалоговых кредитов у разных кредиторов, ввести механизм коллективной реструктуризации путем объединения задолженностей и предоставления более длительного и гибкого графика платежей.

Это, как считают авторы способствует улучшению их финансового положения и повышению уровня финансовой устойчивости.