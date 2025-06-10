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США сократят средства в бюджете на закупку вооружения для Украины

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. США сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, заявил во вторник шеф Пентагона Пит Хегсет.

Источник: AP 2024

«В этом бюджете есть сокращение. Знаете, нынешняя администрация придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт», — сообщил он на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей на вопрос о том, каким будет бюджет Пентагона на закупку новых вооружений для поставки Киеву в 2026-м финансовом году.

Хегсет добавил, что согласно позиции администрации президента США Дональда Трампа мирное урегулирование конфликта на Украине путем переговоров отвечает интересам обеих сторон конфликта и интересам США.