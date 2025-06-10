США сократят средства в бюджете на закупку вооружения для Украины

«В этом бюджете есть сокращение. Знаете, нынешняя администрация придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт», — сообщил он на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей на вопрос о том, каким будет бюджет Пентагона на закупку новых вооружений для поставки Киеву в 2026-м финансовом году.