Нацбанк дал прогноз, как будут меняться ставки по депозитам

«Самая основная тенденция, которую мы наблюдаем и ожидаем, что она будет только расширяться, — это разница в ставках по длинным и коротким депозитам. С учетом доступности инструментов Национального банка мы полагаем, что в ближайшее время ставки по коротким депозитам начнут постепенно снижаться и возвращаться в уровень коридора процентных ставок Нацбанка. Что касается длинных депозитов, мы полагаем, что текущий уровень приемлем, он обеспечивает спрос на депозиты национальной валюты со стороны населения, прежде всего долгосрочные», — сказал Александр Егоров.