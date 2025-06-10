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Нацбанк дал прогноз, как будут меняться ставки по депозитам

«С учетом доступности инструментов Национального банка мы полагаем, что в ближайшее время ставки по коротким депозитам начнут постепенно снижаться и возвращаться в уровень коридора процентных ставок Нацбанка», — сказал Александр Егоров.

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров в интервью телеканалу «Первый информационный» отметил тенденции и дал прогноз в отношении ставок по депозитам, сообщает БЕЛТА.

«Самая основная тенденция, которую мы наблюдаем и ожидаем, что она будет только расширяться, — это разница в ставках по длинным и коротким депозитам. С учетом доступности инструментов Национального банка мы полагаем, что в ближайшее время ставки по коротким депозитам начнут постепенно снижаться и возвращаться в уровень коридора процентных ставок Нацбанка. Что касается длинных депозитов, мы полагаем, что текущий уровень приемлем, он обеспечивает спрос на депозиты национальной валюты со стороны населения, прежде всего долгосрочные», — сказал Александр Егоров.

Золотовалютные резервы достигли рекордных цифр. Причины пояснили в Нацбанке.

По его словам, примерно 84% всех депозитов — это безотзывные депозиты на срок более одного года. «Это устойчивая ресурсная база для банков для того, чтобы осуществлять прежде всего инвестиционное кредитование, которое нацелено на долгосрочный экономический рост», — отметил первый заместитель председателя правления Нацбанка. -0-