Золотовалютные резервы достигли рекордных цифр. Причины пояснили в Нацбанке

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров в интервью телеканалу «Первый информационный» назвал факторы, благодаря которым золотовалютные резервы в Беларуси достигли рекордных цифр, сообщает БЕЛТА.
В Беларуси достигнут новый исторический максимум: золотовалютные резервы на 1 июня составили $11,158 млрд. «Более важно не абсолютное значение этой цифры, а все-таки соотношение с нашей внешней торговлей. И это уже 2,6 месяца импорта», — отметил Александр Егоров.
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По его словам, нарастить золотовалютные резервы позволила комбинация нескольких факторов. Первое — инвестиционная политика: важно, в какие инструменты вкладывать золотые валютные резервы. Второе — процентная политика в отношении физических лиц. Третье — процентная политика в отношении юридических лиц, в том числе разумное ограничение денежной массы, что позволяет обеспечивать сбалансированность валютных потоков.
«Национальный банк проводил последовательную политику по вложению части средств золотовалютных резервов в золото. Рост цены золота за тройскую унцию с начала года позволил нарастить резервы примерно на $1,1 млрд. Но в целом рост составил более $2 млрд. Вторым важным фактором, безусловно, стала покупка валюты на внутреннем рынке. И здесь можно выделить несколько факторов. Прежде всего последовательная процентная политика, которая показывает населению сберегательную предпочтительность белорусского рубля над иностранными валютами. Это позволило обеспечить чистую продажу валюты населением — чуть более $400 млн с начала года. Еще один важный фактор — это чистая продажа валюты нерезидентами. Это примерно $0,5 млрд. Отмечу, что с апреля — мая юридические лица тоже обеспечивают чистый приток валюты в страну», — обратил внимание Александр Егоров.
Он также обозначил, какие существуют риски. «Понятно, что если цена на золото выросла, то она может и снизиться. Но для себя мы видим, что даже если произойдет снижение цены на золото, существенного снижения золотовалютных резервов до тех уровней, которые в том числе определены указом Президента, не произойдет. У нас достаточно хороший запас прочности и с точки зрения резервов, и с точки зрения проведения взвешенной денежно-кредитной политики», — заключил он. -0-