Золотовалютные резервы достигли рекордных цифр. Причины пояснили в Нацбанке

«Национальный банк проводил последовательную политику по вложению части средств золотовалютных резервов в золото. Рост цены золота за тройскую унцию с начала года позволил нарастить резервы примерно на $1,1 млрд. Но в целом рост составил более $2 млрд. Вторым важным фактором, безусловно, стала покупка валюты на внутреннем рынке. И здесь можно выделить несколько факторов. Прежде всего последовательная процентная политика, которая показывает населению сберегательную предпочтительность белорусского рубля над иностранными валютами. Это позволило обеспечить чистую продажу валюты населением — чуть более $400 млн с начала года. Еще один важный фактор — это чистая продажа валюты нерезидентами. Это примерно $0,5 млрд. Отмечу, что с апреля — мая юридические лица тоже обеспечивают чистый приток валюты в страну», — обратил внимание Александр Егоров.