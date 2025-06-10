Количество погибших выпускников предлагают включить в рейтинг автошкол

«Мы же хотим сделать только одного — чтобы система была прозрачной. Чтобы человек, который хочет получить права, мог где-то посмотреть, сколько там ДТП совершено выпускниками этой школы в течение двух лет, сколько погибло из них», — заявил Зубов в ходже выступления в Госдуме. Его слова передает РИА Новости.