Количество погибших выпускников предлагают включить в рейтинг автошкол

В МВД хотят сделать прозрачным процесс получения прав.
Министерство внутренних дел рассматривает возможность включения в рейтинг российских автошкол сведений о выпускниках, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов.
«Мы же хотим сделать только одного — чтобы система была прозрачной. Чтобы человек, который хочет получить права, мог где-то посмотреть, сколько там ДТП совершено выпускниками этой школы в течение двух лет, сколько погибло из них», — заявил Зубов в ходже выступления в Госдуме. Его слова передает РИА Новости.
Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на усиление контроля за качеством обучения в автошколах. Документ предусматривает установление критериев оценки эффективности, регулярные проверки, передачу соответствующих полномочий МВД и публикацию рейтингов автошкол в интернете. Во вторник Госдума одобрила законопроект в первом чтении.
Ранее автоюрист Дмитрий Славнов поддержал инициативу повысить штрафы за отказ остановиться по требованию полиции. Он отметил, что при игнорировании законных требований инспекторов ГИБДД необходимо ужесточать наказание, предлагая увеличить штраф до 25 тысяч рублей. Также Славнов подчеркнул, что действующие штрафы уже устарели и нуждаются в пересмотре, передает RT.