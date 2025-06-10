Автоэксперт рассказал может ли быть водитель наказан за уплату штрафа на день позже срока

ДТП на трамвайных путях: какие обстоятельства должен исследовать суд по иску о возмещении убытков за простой трамваев? Штраф уплачен на один день позже установленного срока: может ли быть водитель за это наказан? Дорожный знак действует в выходные дни: относится ли к ним суббота, если она не является обязательным выходным? Инспектор ДПС проигнорировал ходатайство: законно ли, если дело о нарушении подлежит рассмотрению только в суде? На вопросы читателей отвечает основатель Коллегии правовой за.