Автоэксперт рассказал может ли быть водитель наказан за уплату штрафа на день позже срока

ДТП на трамвайных путях: какие обстоятельства должен исследовать суд по иску о возмещении убытков за простой трамваев? Штраф уплачен на один день позже установленного срока: может ли быть водитель за это наказан? Дорожный знак действует в выходные дни: относится ли к ним суббота, если она не является обязательным выходным? Инспектор ДПС проигнорировал ходатайство: законно ли, если дело о нарушении подлежит рассмотрению только в суде?
На вопросы читателей отвечает основатель Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор ТРАВИН.
На трамвайных путях я попал в ДТП. Оперативно убрать машину с рельсов не получилось. И теперь по судебному иску я должен заплатить за простой трамваев 76 300 рублей. Но иск какой-то странный: просто дайте денег за упущенную выгоду. Это достаточное обоснование?
Виктор, г. Санкт-Петербург.
Конечно, нет. К сожалению, это обычная практика — требовать компенсации без достаточного обоснования. На это недавно обратил внимание Верховный суд.
Прежде всего истец обязан доказать причинно-следственную связь между созданием препятствия для движения трамваев и понесенными убытками. Точно трамваи остановились из-за вас? А может быть, электричество кончилось или кондуктору стало плохо?
Истец должен предоставить доказательства, что ваш аварийный автомобиль являлся единственным препятствием, которое не позволило трамваям двигаться дальше.
При этом суд должен установить точное время начала и окончания времени задержки движения. Ведь надо же точно знать, отправились трамваи после освобождения путей или продолжали стоять, накручивая счетчик по убыткам.
И это далеко не полный перечень обстоятельств, подлежащих выяснению.
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В воскресенье истек срок уплаты штрафа. Офис моего банка в этот день не работал, поэтому я обратился в банк только в понедельник. А в ГАИ мне сказали: «Неважно, что был выходной, надо было уплатить через Интернет». А если я, например, не владею техникой? Мне в должниках ходить?
Павел Егорович, г. Иваново.
Да, закон обязывает вас уплатить штраф в течение 60 дней после вступления постановления в законную силу. Отдельно взятые сотрудники ГАИ уверены, что уплата на следующий день является нарушением, влекущим наложение штрафа в двойном размере или административный арест.
К сожалению, не все из них помнят, что из этого правила есть исключение: если окончание срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий. Стало быть, вы воспользовались своим законным правом отложить уплату до понедельника.
Да и в понедельник вы были вправе заплатить любым доступным способом: хоть непосредственно в банке, хоть через приложение вашего смартфона, хоть через Интернет.
Выбор остается за вами.
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Под знаком, запрещающим остановку, висит табличка — красная звездочка на белом фоне. То есть в выходные и праздничные дни останавливаться нельзя. А можно ли останавливаться в субботу, ведь по Трудовому кодексу этот день официально не является выходным?
Андрей, г. Луховицы.
Да, вы правы. Трудовой кодекс предусматривает, что общим выходным днем является только воскресенье. Суббота — не общий выходной. Право не выполнять в этот день трудовые обязанности предусматривается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка.
Но на дороге вам следует руководствоваться не Трудовым кодексом, а Правилами дорожного движения. А они никаких вариантов не допускают и прямо говорят: табличка с красной звездочкой обозначает, что расположенный над ней дорожный знак действует в субботу, воскресенье и праздничные дни.
Все остальные дни для парковки под знаком ваши.
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Инспектор ДПС поймал меня за управление в нетрезвом состоянии. Я на месте подал заявление с просьбой направить дело в суд моего города, где я постоянно живу. Инспектор ответил, что с таким ходатайством надо обращаться в суд. А разве сотрудник ГАИ не должен принять решение немедленно?
Василий, г. Долгопрудный.
Да, вы правы: поданные в письменном виде ходатайства подлежат немедленному рассмотрению.
Однако инспектор ДПС лично не вправе принимать решение по вашему ходатайству о направлении дела в суд другого города. Такое решение принимает только судья, которому первоначально будут переданы все оформленные инспектором документы.
Именно об этом инспектор и должен был сказать вам в ответ на ваше ходатайство. Причем сказать не устно, а в виде письменного определения.
В связи с тем, что такое определение вам выдано не было, целесообразно подать руководству ГАИ жалобу на допущенное инспектором процессуальное нарушение.
А с просьбой направить документы в суд вашего города теперь уже обращайтесь к судье до начала рассмотрения вашего дела.