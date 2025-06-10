В рейтинг российских автошкол хотят включить сведения о погибших учениках

Он сообщил, что соответствующий рейтинг планируется публиковать на сайте МВД. Также ведомство в нем хочет отразить какой процент учеников сдал экзамен с первого раза, сколько ДТП совершено учениками этой школы в течение двух лет, а также число погибших.