В рейтинг российских автошкол хотят включить сведения о погибших учениках

Статистику о числе погибших в дорожно-транспортных происшествиях выпускников предлагает включить в рейтинг автошкол МВД России. Об этом во вторник, 10 июня, заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов. По его словам, это позволит повысить прозрачность выбора учебного заведения для будущих водителей.
Он сообщил, что соответствующий рейтинг планируется публиковать на сайте МВД. Также ведомство в нем хочет отразить какой процент учеников сдал экзамен с первого раза, сколько ДТП совершено учениками этой школы в течение двух лет, а также число погибших.
Ранее в Госдуме предложили разрешить гражданам сдавать экзамены на водительские права экстерном после прохождения 30 часов занятий с инструктором.
Также звучала инициатива позволить сдавать теорию без посещения автошколы.