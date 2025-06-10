Стало известно, автомобили каких цветов меньше всего теряют в цене

Автомобили нестандартных цветов сохраняют стоимость лучше традиционных чёрных, белых и серых моделей, сообщает iSeeCars. Лидерами стали жёлтые и оранжевые машины, которые за три года теряют всего 24% первоначальной цены (около $13,7 тыс.). Для сравнения, средний показатель обесценивания на американском рынке составляет 31%.