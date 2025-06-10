От поставок техники до обучения кадров. Каковы перспективы сотрудничества Беларуси и Ливана

Правительственная делегация во главе с Виктором Каранкевичем сейчас находится с визитом в Ливане. На повестке широкий круг вопросов. Стороны обсудят способы и пути укрепления двустороннего сотрудничества по ряду направлений. Так, взаимные интересы есть в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, а также создания инфраструктуры, в том числе логистической. Кроме того, ожидается, что стороны обменяются мнениями по международным темам и сверят часы на парламентском треке. -0-