От поставок техники до обучения кадров. Каковы перспективы сотрудничества Беларуси и Ливана

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич, который находится с визитом в Ливане, прокомментировал перспективы сотрудничества с этой страной, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Есть несколько перспективных блоков сотрудничества. Это и передача компетенций по возделыванию культур, и поставки сельскохозяйственной техники, которая повысила бы эффективность получения сельхозпродукции с полей. А также вопросы обучения кадров для сельского хозяйства в наших учреждениях образования. Кроме того, перспективно сотрудничество в промышленности, особенно в машиностроении, поставках коммунальной, пассажирской техники, есть возможность дальнейшего взаимодействия по созданию совместных предприятий», — сказал Виктор Каранкевич.
Правительственная делегация во главе с Виктором Каранкевичем сейчас находится с визитом в Ливане. На повестке широкий круг вопросов. Стороны обсудят способы и пути укрепления двустороннего сотрудничества по ряду направлений. Так, взаимные интересы есть в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, а также создания инфраструктуры, в том числе логистической. Кроме того, ожидается, что стороны обменяются мнениями по международным темам и сверят часы на парламентском треке. -0-