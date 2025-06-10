Ржавеют под солнцем: В США нашли «кладбище» российских автомобилей

Как утверждается, бизнес-идея себя не оправдала, поэтому все машины были отправлены на покой, покупателей на них не нашлось. Однако это только одна версия. По второй, компания Mirox Corporation из Невады импортировала автомобили «Ока». Машины якобы участвовали в гонках. На фото как раз видны соответствующие надписи на бортах и усиленный штангами корпус.