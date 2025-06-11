Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 11 июня

Национальным банком скорректированы курсы валют на 11 июня 2025 года, среду. В частности, стали ниже курс доллара и курс евро, но увеличился курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 11 июня, Национальным банком определены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 2,9915 белорусского рубля, 1 евро — 3,4151 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7888 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, установленными на вторник, 10 июня, курс доллара и курс евро уменьшились, а курс российского рубля стал несколько выше. Заметнее скорректирован курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0038 белрубля, курс евро потерял 0,0069 белрубля, а курс российского рубля стал тяжелее в валютной корзине на 0,0043 белрубля.
Тем временем Минтруда сказало, что изменится в законах о пенсионном обеспечении и соцстраховании и затронет многих белорусов.