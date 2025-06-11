Аналитик призвал россиян срочно покупать машины

В России новые машины в дефиците, подержанные — в тренде.
Импорт новых автомобилей в Россию в мае сократился на 70%. Основное снижение коснулось официальных поставок, тогда как альтернативный импорт сократился меньше. При этом ввоз подержанных машин вырос на 23%. Эксперты советуют покупателям, рассматривающим «альтернативные» автомобили, не затягивать с покупкой. По их прогнозам, к концу года ситуация на рынке может измениться.
«Я допускаю, что с постепенным вводом российских автопроизводств в пределах этого года мы услышим призывы к тому, чтобы рынок начать закрывать. Например, налаживают в нашей стране выпуск автомобилей представительского класса, зачем нам тогда Mercedes и BMW? Можно с помощью утильсбора регулировать их ввоз. Или, например, праворульные автомобили с пробегом, если их популярность вырастет, скажут, что они влияют на российский рынок, которому и так тяжело», — отметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков в беседе с изданием «Известия».
Среди новых автомобилей лидером официального импорта стал китайский Changan (38% поставок), а в альтернативном сегменте преобладает Toyota (15%). Также в страну неофициально ввозят BMW, Geely и Lixiang. Основным поставщиком остается Китай (70%), за ним следуют Киргизия (9%), Южная Корея (7%) и Белоруссия (5%).
На вторичном рынке Toyota также сохраняет лидерство (21,8% от общего объема), при этом доля праворульных и леворульных машин почти сравнялась. Ввоз из Японии (46%) постепенно сокращается, уступая место Южной Корее (24,5%) и Китаю (13%).
Эксперты отмечают, что запасы автомобилей 2024 года выпуска у дилеров постепенно сокращаются, а цены на модели 2025 года выше из-за отсутствия скидок. Кадаков предупреждает, что к концу года возможны ограничения на ввоз «альтернативных» и подержанных машин в пользу поддержки отечественного автопрома.
Ранее на рынке наблюдался рост интереса к покупке иномарок под заказ из-за рубежа, чему способствовало снижение курса доллара и возможность сэкономить на покупке и растаможке. Основными поставщиками новых и подержанных автомобилей для россиян оставались страны Азии, Ближнего Востока и Америки, а среди популярных марок выделялись BMW, Audi, Mercedes и Geely. Эксперты предупреждали, что при изменении курса валют и увеличении утилизационного сбора условия для импорта могут существенно ухудшиться.