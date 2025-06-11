Аналитик призвал россиян срочно покупать машины

«Я допускаю, что с постепенным вводом российских автопроизводств в пределах этого года мы услышим призывы к тому, чтобы рынок начать закрывать. Например, налаживают в нашей стране выпуск автомобилей представительского класса, зачем нам тогда Mercedes и BMW? Можно с помощью утильсбора регулировать их ввоз. Или, например, праворульные автомобили с пробегом, если их популярность вырастет, скажут, что они влияют на российский рынок, которому и так тяжело», — отметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков в беседе с изданием «Известия».