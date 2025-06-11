Госдума приняла проект о требованиях к расселению при КРТ

7 июня президент России Владимир Путин утвердил закон, который с 1 июля 2026 года позволит использовать биометрические данные для дистанционного оформления сделок с недвижимостью. Согласно этому закону, подать заявление на регистрацию прав на недвижимость можно будет в электронном виде, если стороны подтвердят свою личность через ЕБС и подпишут документы усиленной квалифицированной электронной подписью.