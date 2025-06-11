Госдума приняла проект о требованиях к расселению при КРТ

Второе чтение законопроекта, который наделяет Москву, Санкт-Петербург и Севастополь правом самостоятельно устанавливать требования к местам расположения новостроек при переселении граждан по программе комплексного развития территорий (КРТ), состоялось. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно действующему законодательству, собственники жилых помещений при переселении в рамках КРТ должны получать равнозначное жилье в том же поселении. Новый законопроект позволит городам федерального назначения самостоятельно определять, где будет находиться новое жилье для граждан.
«Это могут быть более комфортные районы с развитой инфраструктурой или места, расположенные рядом с предыдущим местом жительства, которое стало родным для многих, особенно для старшего поколения», — отметили в Госдуме.
7 июня президент России Владимир Путин утвердил закон, который с 1 июля 2026 года позволит использовать биометрические данные для дистанционного оформления сделок с недвижимостью. Согласно этому закону, подать заявление на регистрацию прав на недвижимость можно будет в электронном виде, если стороны подтвердят свою личность через ЕБС и подпишут документы усиленной квалифицированной электронной подписью.