В июне россиян ждут длинные выходные, а в октябре придется отработать 6 дней подряд: с чем это связано

Жители России отработают шесть дней подряд на последней неделе октября. Это касается тех, кто трудится в классическом пятидневном формате. Длинная рабочая неделя начнется 27 октября и завершится 1 ноября. О праздничных днях уведомил KP.RU.
Стоит подчеркнуть, что шестидневка связана с очередным переносом выходных дней. Так, россияне лишатся праздничной даты 1 ноября. При этом граждане отдохнут 3 ноября. Соответственно, 1 число придется отработать. Оно и станет заключительным днем шестидневной рабочей недели.
KP.RU напоминает, что никаких длинных выходных в октябре не ожидается. Всего в месяце будет 23 рабочих дня. Всё из-за отсутствия государственных праздничных дат.
Зато в июне жители отдохнут четыре дня подряд. Кроме того, из-за Дня России пенсионеры раньше получат государственные выплаты. Средства начислят до 11 июня.