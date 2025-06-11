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В июне россиян ждут длинные выходные, а в октябре придется отработать 6 дней подряд: с чем это связано

Россиянам сообщили о шестидневной рабочей неделе в октябре.

Источник: Комсомольская правда

Жители России отработают шесть дней подряд на последней неделе октября. Это касается тех, кто трудится в классическом пятидневном формате. Длинная рабочая неделя начнется 27 октября и завершится 1 ноября. О праздничных днях уведомил KP.RU.

Стоит подчеркнуть, что шестидневка связана с очередным переносом выходных дней. Так, россияне лишатся праздничной даты 1 ноября. При этом граждане отдохнут 3 ноября. Соответственно, 1 число придется отработать. Оно и станет заключительным днем шестидневной рабочей недели.

KP.RU напоминает, что никаких длинных выходных в октябре не ожидается. Всего в месяце будет 23 рабочих дня. Всё из-за отсутствия государственных праздничных дат.

Зато в июне жители отдохнут четыре дня подряд. Кроме того, из-за Дня России пенсионеры раньше получат государственные выплаты. Средства начислят до 11 июня.