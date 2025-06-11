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США закупили у России рекордный объем стратегической крупы

В апреле 2025 года Россия увеличила экспорт гречки в США до рекордных показателей, поставив стратегическую крупу на сумму 376,2 тысячи долларов. Объем поставок в середине весны вырос в 5,6 раза по сравнению с мартом и в 2,3 раза — в годовом выражении, следует из данных статслужбы США.

США закупили у России гречки на 376,2 тысячи долларов.

В апреле 2025 года Россия увеличила экспорт гречки в США до рекордных показателей, поставив стратегическую крупу на сумму 376,2 тысячи долларов. Объем поставок в середине весны вырос в 5,6 раза по сравнению с мартом и в 2,3 раза — в годовом выражении, следует из данных статслужбы США.

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«В середине весны российский экспорт гречки составил 376,2 тысячи долларов, что в 5,6 раза больше уровня месяцем ранее и в 2,3 раза больше поставок годом ранее», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статистической службы. Таким образом, Россия стала вторым по объему поставщиком гречки на американский рынок после Канады.

С января по апрель 2025 года общий объем экспорта гречки из России в США составил 732,7 тысячи долларов — это сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Канада сохранила лидерство по объему поставок, экспортировав за тот же период гречихи на 1,1 миллиона долларов, хотя этот показатель снизился в 2,3 раза. Третье место заняла Украина с объемом экспорта в 99,7 тысячи долларов.

Как сообщалось ранее, Россия удержала ведущие позиции на мировом рынке удобрений, обеспечив в 2024 году свыше 22% общего объема их глобального экспорта. Экспорт российской продукции данного сектора за рубеж достиг не менее 13,4 миллиарда долларов, что позволило стране значительно опередить ближайших конкурентов.