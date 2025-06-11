США закупили у России рекордный объем стратегической крупы

С января по апрель 2025 года общий объем экспорта гречки из России в США составил 732,7 тысячи долларов — это сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Канада сохранила лидерство по объему поставок, экспортировав за тот же период гречихи на 1,1 миллиона долларов, хотя этот показатель снизился в 2,3 раза. Третье место заняла Украина с объемом экспорта в 99,7 тысячи долларов.