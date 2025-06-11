Иркутский авиазавод получит более 65 млрд на серийный выпуск самолетов МС-21

Иркутский авиазавод может получить крупные инвестиции для производства МС-21. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, Инвестиционный совет при губернаторе поддержал выделение более 65 миллиардов рублей на организацию серийного выпуска лайнеров МС-21.
— Основная цель проекта — достижение производственной мощности в 36 самолетов ежегодно. Для этого планируется модернизировать производственные площади, закупить современное оборудование и привлечь высококвалифицированных специалистов, — пояснили в правительстве региона.
Реализация масштабного проекта запланирована до 2030 года. Напомним, также совет поддержал еще два крупных проекта. Среди них — строительство крытого спортивного комплекса для пляжного волейбола и создание распределительного центра площадью 150 тысяч квадратных метров.