В Госдуме рассказали, как определить размер будущей пенсии

Если человек продолжает работать после достижения пенсионного возраста, он может ежегодно увеличивать количество баллов за счет страховых взносов работодателя, причем максимально за один календарный год можно заработать до 10 баллов. Однако стоит учесть, что при официальной занятости пенсия у работающего пенсионера может быть ниже, чем у тех, кто не работает, так как прибавка будет происходить за счет баллов, а не через перерасчет фиксированной выплаты.