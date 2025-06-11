В Госдуме рассказали, как определить размер будущей пенсии

В преддверии пенсионного возраста важно знать, как определить размер будущей пенсии и принять решение о продолжении трудовой деятельности. Страховая пенсия по старости рассчитывается по установленной законом формуле: сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), накопленных за всю трудовую жизнь, умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента, к результату прибавляется фиксированная выплата. С 1 января 2025 года стоимость одного балла составит 145 рублей 69 копеек, а фиксированная выплата — 8 907 рублей 70 копеек. Например, при наличии 70 баллов будущая пенсия составит 18 297,30 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей Государственной Думы РФ.
Проверить количество накопленных баллов и длительность страхового стажа можно через личный кабинет на портале «Госуслуги» или получить выписку из индивидуального лицевого счета в отделении СФР. Чтобы право на пенсию возникло в 2025 году, необходимо накопить не менее 30 баллов и иметь страховой стаж не менее 15 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в 2025 году при выполнении этих требований.
Если человек продолжает работать после достижения пенсионного возраста, он может ежегодно увеличивать количество баллов за счет страховых взносов работодателя, причем максимально за один календарный год можно заработать до 10 баллов. Однако стоит учесть, что при официальной занятости пенсия у работающего пенсионера может быть ниже, чем у тех, кто не работает, так как прибавка будет происходить за счет баллов, а не через перерасчет фиксированной выплаты.
При принятии решения о продолжении работы важно учитывать текущий объем накопленных баллов, примерную сумму будущей пенсии, уровень необходимых расходов и возможные альтернативные источники дохода. При относительно низком ИПК (около 30−40 баллов) продолжение работы может значительно повлиять на размер пенсии в будущем. В то же время, при высоком ИПК (60−70 баллов и выше) экономическая выгода от дальнейших начислений может оказаться не столь значительной, поскольку с 2016 по 2024 год пенсии работающих не индексировались, что создало значительный разрыв в выплатах.
До этого в Госдуме напомнили россиянам об июньском изменении в выплате пенсий.