Челябинск поместили в зону риска из-за нераспроданного жилья

Результаты исследования данного вопроса разместили «Известия», в их статье утверждается, что одиннадцать российских мегаполисов после отмены льготной ипотеки свалились в зону риска — доля нераспроданного жилья растет, что вполне может стать причиной банкротства девелоперов.
Среди мегаполисов, над которыми нависли рыночные «тучи», оказался и Челябинск. По соотношению объемов распроданности к стройготовности южноуральский город за год ушел в минус на 35% (с 98% до 63%). Таким образом, Челябинск оказался в тройке российских городов, в котором показатель упал сильнее всего. Вместе с ним в этой тройке находятся Нижний Новгород (минус 36%) и Красноярск (минус 32%).
Некоторые эксперты отмечают, что ситуация накаляется в числе прочего из-за того, что сдаваемые ныне новостройки в городах проектировались в совсем иной социально-экономической реальности. Так, обращается внимание, что в Челябинске за последние четыре-пять лет цена квадратного метра нового жилья выросла втрое, а вот покупательская способность за таким ростом просто не успевает.