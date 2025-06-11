Челябинск поместили в зону риска из-за нераспроданного жилья

Среди мегаполисов, над которыми нависли рыночные «тучи», оказался и Челябинск. По соотношению объемов распроданности к стройготовности южноуральский город за год ушел в минус на 35% (с 98% до 63%). Таким образом, Челябинск оказался в тройке российских городов, в котором показатель упал сильнее всего. Вместе с ним в этой тройке находятся Нижний Новгород (минус 36%) и Красноярск (минус 32%).