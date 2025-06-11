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Россия поставила в США рекордный за три года объем гречки

Экспорт российской гречки в Соединенные Штаты Америки достиг максимального показателя за последние три года.

Экспорт российской гречки в Соединенные Штаты Америки достиг максимального показателя за последние три года. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

Согласно американским данным, в середине весны Россия поставила в США гречку на сумму в 376,2 тыс. долларов.

Напомним, ранее до нового рекорда вырос и экспорт российской гречки в другую страну мира — в Китай.

Китайская таможня отчиталась, что в марте импорт гречневой крупы из России достиг исторического максимума в 13,3 млн долларов.