Россия поставила в США рекордный за три года объем гречки

Экспорт российской гречки в Соединенные Штаты Америки достиг максимального показателя за последние три года. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.
Согласно американским данным, в середине весны Россия поставила в США гречку на сумму в 376,2 тыс. долларов.
Напомним, ранее до нового рекорда вырос и экспорт российской гречки в другую страну мира — в Китай.
Китайская таможня отчиталась, что в марте импорт гречневой крупы из России достиг исторического максимума в 13,3 млн долларов.