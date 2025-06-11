После скандала с собственником аэропорт Комсомольска вернули региону

В Хабаровском крае завершён ключевой этап в подготовке к реконструкции аэропорта Хурба в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщил губернатор Дмитрий Демешин, объект официально возвращён в государственную собственность.
«Решение уже вынесено. Вопрос оформления — вопрос нескольких месяцев. Как только он будет закрыт, начнётся реконструкция», — заявил Демешин во время прямой линии 11 июня.
Аэропорт не обслуживает рейсы с конца 2023 года. Сейчас город связан с другими регионами только по железной дороге и автотрассе. За последние десять лет пассажиропоток сократился вдвое — до 12 тысяч человек в год.
Собственником аэропорта с 2016 года было частное ООО «ЕВМ недвижимость». Однако в декабре 2024 года бывший владелец компании Алексей Рогов получил 7 лет условно, а имущество было изъято в пользу государства. Теперь объект под контролем региона.
Работы по реконструкции включают обновление взлётно-посадочной полосы и аэровокзала. Инициатива исходит от президента России Владимира Путина, который поручил проработать вопрос восстановления воздушного сообщения с городом.