Китайцы доставили товары с маркетплейса при помощи ракеты

29 мая 2025 года китайская космическая корпорация Space Epoch (SEPOCH) осуществила перспективный эксперимент по «ракетной логистике». В ходе испытательного запуска ракета-носитель XZY-1 доставила коммерческий груз массой 20 кг, предоставленный одним из местных маркетплейсов.
Высотой 26,8 метра и массой 57 тонн, носитель находился в воздухе 125 секунд, достигнув высоты 2,5 километра, после чего осуществил управляемую вертикальную посадку на акваторию близ побережья провинции Шаньдун. Спустя 18 часов ракету успешно подняли из воды и без повреждений вернули на космодром. Корпус XZY-1, изготовленный из нержавеющей стали, не имел видимых дефектов или следов разгерметизации; двигательная установка и электроника в хвостовом отсеке сохранили работоспособность.
Грузовая капсула ракеты объемом 120 кубометров способна вмещать до 10 тонн и потенциально пригодна для транспортировки даже легковых автомобилей.
В тестовой миссии в качестве полезной нагрузки использовались товары от двух местных маркетплейсов, включая продукцию официального представительства Национальной библиотеки Китая, а также памятные открытки, отпечатанные специально к этому событию.
«Посылка доставлена, проверьте!» — написал основатель SEPOCH Вэй И своим друзьям сразу после успешного завершения испытания. «Экспериментальные параметры показывают, что отсек для экспресс-доставки соответствует ожидаемым стандартам по огнестойкости, влагозащите и амортизации», — добавил он.
Вэй И отметил, что текущие издержки пока чрезмерны для регулярных отправок частным потребителям. На начальной стадии технология найдет применение в срочных грузоперевозках, ликвидации последствий стихийных бедствий и снабжении труднодоступных регионов. Однако по мере роста применения нержавеющей стали и совершенствования систем многоразовых ракет стоимость «ракетной доставки» будет снижаться.
SEPOCH заявила о планах выполнить свою дебютную орбитальную миссию до конца 2025 года. Ракета на двигателях, использующих жидкий кислород и метан, сможет выводить грузы массой до семи тонн на орбиту высотой 1100 километров. В перспективе планируется модернизация конструкции грузового отсека для расширения номенклатуры перевозимых товаров, включая скоропортящиеся продукты и хрупкие предметы. Параллельно будет создана спасательная система для грузов на случай аварийных ситуаций.
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