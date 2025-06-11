Китайцы доставили товары с маркетплейса при помощи ракеты

Высотой 26,8 метра и массой 57 тонн, носитель находился в воздухе 125 секунд, достигнув высоты 2,5 километра, после чего осуществил управляемую вертикальную посадку на акваторию близ побережья провинции Шаньдун. Спустя 18 часов ракету успешно подняли из воды и без повреждений вернули на космодром. Корпус XZY-1, изготовленный из нержавеющей стали, не имел видимых дефектов или следов разгерметизации; двигательная установка и электроника в хвостовом отсеке сохранили работоспособность.