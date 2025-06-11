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Китайцы доставили товары с маркетплейса при помощи ракеты

29 мая 2025 года китайская космическая корпорация Space Epoch (SEPOCH) осуществила перспективный эксперимент по «ракетной логистике».

29 мая 2025 года китайская космическая корпорация Space Epoch (SEPOCH) осуществила перспективный эксперимент по «ракетной логистике». В ходе испытательного запуска ракета-носитель XZY-1 доставила коммерческий груз массой 20 кг, предоставленный одним из местных маркетплейсов.

Высотой 26,8 метра и массой 57 тонн, носитель находился в воздухе 125 секунд, достигнув высоты 2,5 километра, после чего осуществил управляемую вертикальную посадку на акваторию близ побережья провинции Шаньдун. Спустя 18 часов ракету успешно подняли из воды и без повреждений вернули на космодром. Корпус XZY-1, изготовленный из нержавеющей стали, не имел видимых дефектов или следов разгерметизации; двигательная установка и электроника в хвостовом отсеке сохранили работоспособность.

Грузовая капсула ракеты объемом 120 кубометров способна вмещать до 10 тонн и потенциально пригодна для транспортировки даже легковых автомобилей.

В тестовой миссии в качестве полезной нагрузки использовались товары от двух местных маркетплейсов, включая продукцию официального представительства Национальной библиотеки Китая, а также памятные открытки, отпечатанные специально к этому событию.

«Посылка доставлена, проверьте!» — написал основатель SEPOCH Вэй И своим друзьям сразу после успешного завершения испытания. «Экспериментальные параметры показывают, что отсек для экспресс-доставки соответствует ожидаемым стандартам по огнестойкости, влагозащите и амортизации», — добавил он.

Вэй И отметил, что текущие издержки пока чрезмерны для регулярных отправок частным потребителям. На начальной стадии технология найдет применение в срочных грузоперевозках, ликвидации последствий стихийных бедствий и снабжении труднодоступных регионов. Однако по мере роста применения нержавеющей стали и совершенствования систем многоразовых ракет стоимость «ракетной доставки» будет снижаться.

SEPOCH заявила о планах выполнить свою дебютную орбитальную миссию до конца 2025 года. Ракета на двигателях, использующих жидкий кислород и метан, сможет выводить грузы массой до семи тонн на орбиту высотой 1100 километров. В перспективе планируется модернизация конструкции грузового отсека для расширения номенклатуры перевозимых товаров, включая скоропортящиеся продукты и хрупкие предметы. Параллельно будет создана спасательная система для грузов на случай аварийных ситуаций.

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