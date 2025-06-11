Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске поставщик сорвал госконтракт и может лишиться 4 миллионов

Из-за срыва госконтракта учреждение переплатило больше 4 миллионов.

Источник: ТАСС

В Хабаровске прокуратура требует через суд взыскать ущерб в размере более 4 миллионов рублей, причинённый спортивной школе из-за срыва госконтракта, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Речь идёт о КГАУ ДО «Спортивная школа “Региональный центр развития спорта”», которая заключила договор на поставку оборудования для акробатики на сумму свыше 12 миллионов рублей.

Поставщик своих обязательств не выполнил. Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке и было вынуждено срочно заключать новые договоры с другими компаниями. В результате цена поставки выросла более чем на 4 миллиона.

Прокуратура сочла, что убытки необходимо взыскать, ссылаясь на статью 393.1 ГК РФ, и обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском против поставщика.

Контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в крае продолжается.