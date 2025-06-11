В Хабаровске поставщик сорвал госконтракт и может лишиться 4 миллионов

В Хабаровске прокуратура требует через суд взыскать ущерб в размере более 4 миллионов рублей, причинённый спортивной школе из-за срыва госконтракта, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Речь идёт о КГАУ ДО «Спортивная школа “Региональный центр развития спорта”», которая заключила договор на поставку оборудования для акробатики на сумму свыше 12 миллионов рублей.
Поставщик своих обязательств не выполнил. Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке и было вынуждено срочно заключать новые договоры с другими компаниями. В результате цена поставки выросла более чем на 4 миллиона.
Прокуратура сочла, что убытки необходимо взыскать, ссылаясь на статью 393.1 ГК РФ, и обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском против поставщика.
Контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в крае продолжается.