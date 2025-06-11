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В Екатеринбурге предлагают передать автопарк скорой помощи на аутсорсинг

Идея передачи автопарка скорой помощи на аутсорсинг вызвала критику уральских депутатов.

Источник: Комсомольская правда

На заседании свердловского Заксобрания замминистра здравоохранения Светлана Филиппова представила инициативу о передаче автопарка скорой помощи в Екатеринбурге частным компаниям на аутсорсинг с 2026 года. По её словам, такой опыт уже реализован в Нижнем Тагиле, где увеличилось количество выездов к пациентам.

Частные организации смогут быстрее закупать автозапчасти без обязательных торгов, что повысит качество обслуживания и позволит скорой доезжать до вызовов в установленные сроки.

— Эти организации не государственные, они не обязаны приобретать запчасти по самым низким ценам через торги. Они могут их купить быстрее, а запчасти будут лучше, — уточнила Светлана Филиппова.

Однако депутаты регионального парламента выступили критично. Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина опровергла утверждение чиновницы о некачественных закупках в государственных учреждениях.

— Мы тоже закупаем запчасти, детали и оборудование, уверяю вас, те, кто занимаются этим, очень заинтересованы, чтобы все было качественно, — подчеркнула спикер.

Депутат Владимир Радаев также отметил, что в Нижнем Тагиле после перехода на аутсорсинг значительно выросли расходы на скорую помощь, а попытки перевода службы на частные руки в Екатеринбурге ранее не реализовывались из-за угрозы забастовок водителей. Радаев выразил сомнения в готовности аутсорсеров самостоятельно вкладывать средства в дорогие запчасти.