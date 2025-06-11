В Екатеринбурге предлагают передать автопарк скорой помощи на аутсорсинг

На заседании свердловского Заксобрания замминистра здравоохранения Светлана Филиппова представила инициативу о передаче автопарка скорой помощи в Екатеринбурге частным компаниям на аутсорсинг с 2026 года. По её словам, такой опыт уже реализован в Нижнем Тагиле, где увеличилось количество выездов к пациентам.