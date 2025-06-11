Назван средний размер пенсий российских госслужащих

По данным Социального фонда России, на 1 апреля 2025 года среднемесячный размер пенсионного обеспечения федеральных гражданских служащих достиг приблизительно 36,2 тысячи рублей.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию ведомства.
У трудоустроенных пенсионеров данный показатель несколько выше — 36 934 рубля, тогда как у неработающих он составляет 36 120 рублей.
Ранее из материалов фонда стало известно, что доплата к страховой пенсии за стаж и выслугу лет для государственных служащих в начале текущего года приближалась к 15 тысячам рублей.
Согласно обнародованным 18 мая данным СФР, к январю 2025 года средняя страховая пенсия по стране фиксировалась на уровне 24 092 рублей 44 копеек ежемесячно. У граждан, не занятых трудовой деятельностью, сумма несколько превышала этот показатель, составляя в среднем 24 846 рублей 09 копеек.
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