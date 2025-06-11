Повышение пенсий в июле: кому и сколько прибавят в Татарстане

80-летние и имеющие инвалидность I группы.
С 1 июля пенсионерам, которые отметили 80-летие в июне, удвоят фиксированную часть страховой пенсии, которая в настоящее время равна 8907,7 рубля. Соответственно, для данной категории татарстанцев сумма будет повышена до 17 815 рублей.
На аналогичный показатель пенсии увеличат жителям РТ с установленной I группой инвалидности.
При этом прибавку могут назначить только по одному из этих двух критериев. Если татарстанец уже получает повышенную выплату, например, по причине достижения 80-летия, то в случае установления инвалидности фиксированная часть пенсии повторно увеличена не будет.
Напомним, что страховая пенсия по старости включает две составляющие: фиксированную и страховую. Первую одинакова для всех татарстанцев, а вторая зависит от индивидуального трудового стажа, заработной платы и взносов, которые платил работодатель за сотрудника.
Пенсионеры, у которых на попечении находятся нетрудоспособные члены семьи.
Имеющие на попечении нетрудоспособных членов семьи, не достигших совершеннолетия, также вправе претендовать на прибавку. Если находящийся на иждивении обучается в вузе или ссузе на очном отделении, то выплату будут начислять до достижения им 23 лет.
За каждого нетрудоспособного пенсионеру прибавят треть фиксированной выплаты. При этом такая надбавка полагается не более чем за троих иждивенцев.
Уволившиеся с работы в июне 2025 года.
Прибавка также ожидает пенсионеров, которые уволились с работы в июне 2025 года. Данной категории татарстанцев произведут перерасчет за время, когда индексация для работающих пенсионеров не проводилась.