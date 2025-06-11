Трехсекционные трамваи для Екатеринбурга соберет предприятие Роскосмоса

Как сообщает пресс-служба мэрии, новую технику в столицу Урала поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в состав Госкорпорации Роскосмос. — Прим). Данный производитель согласился выполнить поставку за 2,1 млрд рублей. Это на 600 млн рублей меньше чем стартовая цена торгов.
Как следует из данных сервиса «Госзакупки», свои заявки подали еще две компании. Их наименования пока не раскрываются. Известно, что ранее заявки подавали также ООО «ПК Транспортные системы» и представитель белорусского холдинга «Белкоммунмаш».
Ожидается, что последний трамвай из партии прибудет в Екатеринбург до 31 января 2026 года.
Как сообщал «МК-Урал», в первый раз покупка трамваев была заблокирована Федеральной антимонопольной службой.
Ведомство посчитало обоснованной жалобу ОАО «Уралтрансмаш» (входит в ГК «Ростех») на условия конкурса и выдало предписание об отмене итогов, исправлении документации и проведении процедуры заново.