До 2,3 млн тенге в месяц: какие специалисты запрашивают самую высокую зарплату в Казахстане

Из релиза, распространенного 11 июня, следует, что по уровню оплаты труда наибольшие предложения зафиксированы по позициям:
- заместителя начальника в добывающей промышленности (в среднем от 788 тыс. тенге),
- главного строителя (от 662 тыс.),
- инженера по бурению (от 605 тыс.).
А среди соискателей самые высокие ожидания по заработной плате зафиксированы у кандидатов на должности:
- пилота (в среднем от 2,3 млн тенге),
- руководителя по разработке IT-проектов (1,2 млн тенге),
- начальника участка в добывающей промышленности (1,1 млн тенге).
По данными Минтруда, наибольшую потребность в кадрах традиционно демонстрировали сферы образования (более 15 тыс. вакансий), прочих видов услуг (10,7 тыс.) и строительства (8,5 тыс.). Спрос в основном был сосредоточен в крупных городах и аграрно-индустриальных регионах.
Отмечался дефицит специалистов со средней квалификацией — спрос превышает предложение на 16%. В то же время на позиции высокой квалификации наблюдалась повышенная конкуренция со стороны соискателей, превышающая количество предложений со стороны работодателей.
Молодые люди в возрасте до 34 лет оставались наиболее активной категорией соискателей — на них приходится 44% всех резюме (48,6 тыс. из 110 тыс.). За ними следуют кандидаты среднего возраста (37%). В гендерном разрезе женщины составляют 52,8% всех соискателей, мужчины — 47,2%.
Наибольшее снижение активности соискателей, по данным МТСЗН, отмечено в Алматы (-28%), в большинстве других регионов спад не превысил 15%.
Среди востребованных профессий сохранялся спрос на санитаров (1,8 тыс. вакансий), медсестер (1,7 тыс.) и водителей (1,5 тыс.).
Таким образом, как подчеркнули в ведомстве, в мае наблюдается умеренное снижение активности как со стороны работодателей, так и соискателей.
«Наиболее востребованными остаются разнорабочие, водители, охранники и медицинские работники. Уровень ожидаемой заработной платы, как правило, растет с возрастом, что отражает взаимосвязь между профессиональным опытом, квалификацией и карьерными амбициями», — заключили в пресс-службе Минтруда.
Ранее мы писали, что сотни тысяч работающих казахстанцев ищут дополнительный заработок. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.