До 2,3 млн тенге в месяц: какие специалисты запрашивают самую высокую зарплату в Казахстане

По данными Минтруда , наибольшую потребность в кадрах традиционно демонстрировали сферы образования (более 15 тыс. вакансий), прочих видов услуг (10,7 тыс.) и строительства (8,5 тыс.). Спрос в основном был сосредоточен в крупных городах и аграрно-индустриальных регионах.

Отмечался дефицит специалистов со средней квалификацией — спрос превышает предложение на 16%. В то же время на позиции высокой квалификации наблюдалась повышенная конкуренция со стороны соискателей, превышающая количество предложений со стороны работодателей.

Наибольшая активность работодателей, как уточнили в ведомстве, зафиксирована в Астане (11,5% всех вакансий), Туркестанской (7,5%) и Павлодарской (7,1%) областях. В ряде регионов количество вакансий снизилось более чем на четверть: в Западно-Казахстанской области — на 36%, Алматинской — на 35%, Мангистауской — на 34%, Улытау — на 25%.