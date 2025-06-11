Участок муниципальной земли на острове Русском изымает прокуратура у бизнеса

Ранее прокуратура сообщала о признании незаконным размещения стоянки маломерных судов кооператива «Вольный шкипер», которая находится возле железнодорожной платформы «Моргородок». Территорию стоянки с набережной и гидротехническими сооружениями также попросили освободить и всё за собой демонтировать, владельцы катеров и яхт столкнулись с проблемой дальнейшего размещения судов — другую крупную стоянку в бухте Улисс уже разогнали, сославшись на использование акватории Тихоокеанским флотом, на других стоянках мест почти не осталось.