Участок муниципальной земли на острове Русском изымает прокуратура у бизнеса

История классическая: хозяйствующий субъект самовольно занял земельный участок, не имея правоустанавливающих документов, а право собственности на него — у города. Прокурор Фрунзенского района подал в суд иск о возложении обязанности на юридическое лицо освободить самовольно занятую территорию, для чего организации придётся демонтировать здание ресторана.
Здание эксплуатирует индивидуальный предприниматель на основании договора аренды с юридическим лицом, его уже привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).
Рыбный ресторан «Фарватер 1860» находится на «Первом городском пляже» в посёлке Канал.
Ранее прокуратура сообщала о признании незаконным размещения стоянки маломерных судов кооператива «Вольный шкипер», которая находится возле железнодорожной платформы «Моргородок». Территорию стоянки с набережной и гидротехническими сооружениями также попросили освободить и всё за собой демонтировать, владельцы катеров и яхт столкнулись с проблемой дальнейшего размещения судов — другую крупную стоянку в бухте Улисс уже разогнали, сославшись на использование акватории Тихоокеанским флотом, на других стоянках мест почти не осталось.