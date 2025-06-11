Автоэксперт назвал наиболее распространенные ошибки при уходе за салоном авто

Частой ошибкой, по словам Евтеева, является использование обычной бытовой химии для чистки салона авто. Эксперт обратил внимание на то, что универсальный кухонный спрей отмывает пластик, но растворяет его защитное покрытие, и через несколько месяцев подобный «уход» станет причиной выцветания, растрескивания и появления стойких пятен, которые уже не убрать.