Автоэксперт назвал наиболее распространенные ошибки при уходе за салоном авто

Автомобильный эксперт Евгений Евтеев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что большинство проблем с салоном автомобиля возникает вовсе не из-за времени, а из-за неправильного ухода. Собеседник издания озвучил четыре наиболее распространенные ошибки при уходе за интерьером машины.
Частой ошибкой, по словам Евтеева, является использование обычной бытовой химии для чистки салона авто. Эксперт обратил внимание на то, что универсальный кухонный спрей отмывает пластик, но растворяет его защитное покрытие, и через несколько месяцев подобный «уход» станет причиной выцветания, растрескивания и появления стойких пятен, которые уже не убрать.
Кроме того, как заметил собеседник издания, немало проблем принесет и использование абразивных губок и жестких щеток, которые представляют опасность для глянцевых вставок и лакированного пластика, учитывая, что следы от грубых материалов остаются навсегда. Евтеев подчеркнул, что для очистки салона следует использовать исключительно автомобильные аксессуары с мягким ворсом и пометкой «для интерьера».
Эксперт указал, что для материалов кабины также критично отсутствие регулярной уборки, ведь из-за слежавшейся пыли и капель воды появляются трудновыводимые разводы, особенно на тканевых сиденьях и дверных картах. Собеседник издания посоветовал раз в две недели проводить поверхностную чистку и полноценную обработку всех элементов интерьера.
Евтеев добавил, что при уборке салона переднюю панель необходимо покрывать специальной полиролью, а если этого не делать, то уже через год пластик выгорит и потеряет до 20% цвета.
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