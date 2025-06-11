Башкирия в два раза увеличила экспорт муки и круп.

Башкирия за пять месяцев этого года экспортировала почти в два раза больше продукции переработки зерна, чем за январь-май 2024-го, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.
Предприятия республики отгрузили на внешний рынок 12,5 тысячи тонн муки, крупы, отрубей, солода. В Азербайджан, Германию, Грузию, Казахстан, Туркмению, Турцию, Узбекистан под контролем специалистов Россельхознадзора было реализовано 12076 тонн муки, 153 тонны круп, а также 219 тонн отрубей и 51 тонна солода.
Пробы всех партий прошли экспертизы в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. По результатам энтомологических, гербологических и микологических исследований опасных организмов не выявлено.
«Продукция переработки зерна соответствует требованиям стран-импортеров, — отметили в надзорном ведомстве. — Выдано 266 фитосанитарных сертификатов».
Для сравнения: за январь-май 2024 года предприятия Башкирии экспортировали 6,9 тысячи тонн продуктов переработки зерна. В числе стран-импортеров — Вьетнам, Казахстан, Туркмения и Узбекистан.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал «Башинформ».