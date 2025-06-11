Бизнес-делегация из Нижнего Новгорода приехала в Самару

Вчера представители компаний из двух регионов ПФО провели свыше 300 переговоров. Подробностями поделился мэр областного центра Иван Носков.
Стороны оформили и подписали десять соглашений и договоров о совместной работе и сотрудничестве. При этом нижегородская бизнес-делегация успела заглянуть на ряд местных предприятий.
Например, осмотрели ПАО «ОДК-Кузнецов» (двигателестроение), ОАО «Завод Продмаш» (машиностроение) и АО «ГК “Электрощит”-ТМ Самара» (электротехническое оборудование).
«У нас есть свои наработки и варианты сотрудничества в разных сферах промышленности. Подобные бизнес-делегации будем с удовольствием принимать и давать возможность расширять сотрудничество самарским предприятиям», — написал в своем телеграм-канале Иван Носков.
Ранее губернатор 63-го региона Вячеслав Федорищев заявил, что в губернии поддержат талантливых изобретателей БПЛА.
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