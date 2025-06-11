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Бизнес-делегация из Нижнего Новгорода приехала в Самару

Вчера представители компаний из двух регионов ПФО провели свыше 300 переговоров.

Вчера представители компаний из двух регионов ПФО провели свыше 300 переговоров. Подробностями поделился мэр областного центра Иван Носков.

Стороны оформили и подписали десять соглашений и договоров о совместной работе и сотрудничестве. При этом нижегородская бизнес-делегация успела заглянуть на ряд местных предприятий.

Например, осмотрели ПАО «ОДК-Кузнецов» (двигателестроение), ОАО «Завод Продмаш» (машиностроение) и АО «ГК “Электрощит”-ТМ Самара» (электротехническое оборудование).

«У нас есть свои наработки и варианты сотрудничества в разных сферах промышленности. Подобные бизнес-делегации будем с удовольствием принимать и давать возможность расширять сотрудничество самарским предприятиям», — написал в своем телеграм-канале Иван Носков.

Ранее губернатор 63-го региона Вячеслав Федорищев заявил, что в губернии поддержат талантливых изобретателей БПЛА.

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