В конце мая валютные резервы Молдовы опустились ниже уровня декабря 2023 года

Основными факторами снижения резервов в отчетном периоде послужили платежи за обслуживание внешнего долга, они составили 320 миллионов евро против 175 миллионов в прошлом году, отмечает эксперт. Свою лепту внесло и обесценение доллара к евро (205 миллионов евро против 66 миллионов год назад). Кредитов и грантов правительство получило на сумму 131 миллион евро, год назад сумма была значительно меньше — 57 миллионов евро.