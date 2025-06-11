В конце мая валютные резервы Молдовы опустились ниже уровня декабря 2023 года

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Валютные резервы Молдовы продолжают сокращаться, на конец мая текущего года они опустились ниже уровня декабря 2023-го, цифры в своем Telegram представил экономист Владимир Головатюк.
Он отмечает, что на 31 мая валютные резервы Молдовы составили 4,849 миллиарда евро, против 4,930 миллиарда на конец апреля и 5,247 миллиарда — на конец декабря прошлого года.
«Таким образом, после рекордного в этом году снижения в апреле на 121 миллион евро, в мае валютные резервы сократились на 81 миллион евро. В целом за пять месяцев сокращение составило 399 миллионов евро. Год назад за соответствующий период они снизились на 99 миллионов евро», — отмечает эксперт.
По его слова, основным фактором снижения валютных резервов в мае послужили платежи за обслуживание внешнего долга (это 137 миллионов евро), или 43% от соответствующих расходов за январь-май. Другой причиной послужила негативная переоценка ценных бумаг в составе резервов — на 7,6 миллионов евро.
«С другой стороны, правительство получило кредитов и грантов на инвестиционные проекты на сумму 3,5 миллиона евро, на бюджетную поддержку было получено кредитов на сумму 24,9 миллиона евро и грантов на 0,05 миллиона евро. В целом правительство получило 28,4 миллиона евро. Увеличило резервы и укрепление доллара по отношению в европейской валюте — на 18,7 миллиона евро, и доходы от управления резервами на 13,5 миллиона евро», — пишет Владимир Головатюк.
Основными факторами снижения резервов в отчетном периоде послужили платежи за обслуживание внешнего долга, они составили 320 миллионов евро против 175 миллионов в прошлом году, отмечает эксперт. Свою лепту внесло и обесценение доллара к евро (205 миллионов евро против 66 миллионов год назад). Кредитов и грантов правительство получило на сумму 131 миллион евро, год назад сумма была значительно меньше — 57 миллионов евро.
Экономист подчеркивает негативную позицию «нетто-кредитования правительства», при которой обслуживание долга в 2,4 раза превысило объем новых кредитов.