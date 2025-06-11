Wildberries введёт склад в Новосибирской области до конца 2025 года

В компании Wildberries&Russ подтвердили, что первая очередь складского комплекса в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области будет сдана до конца 2025 года. Площадь ввода — 50 тыс. кв. м. Сейчас на объекте ведётся заливка полов, благоустройство территории, монтаж пожарной системы, наружных сетей водоснабжения и канализации.