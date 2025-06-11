Основатель Яндекса Волож инвестирует в британский ИИ

Ранее сообщалось, что в России появится Центр развития искусственного интеллекта. Его создают на базе Аналитического центра при правительстве РФ. Он займется подбором и внедрением цифровых технологий в субъектах Российской Федерации и государственных структурах, будет развивать международное партнерство, а также отвечать за обеспечение безопасного применения искусственного интеллекта.