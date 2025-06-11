Основатель Яндекса Волож инвестирует в британский ИИ

Компания Воложа запустит новый ИИ-кластер в Великобритании.
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож через свою компанию Nebius Group (бывшее название Yandex NV) инвестирует 200 миллионов фунтов стерлингов (около 270 миллионов долларов) в создание центров обработки данных для искусственного интеллекта в Великобритании. Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на заявление компании.
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«Великобритания — это место, где ИИ создается, тестируется и внедряется в различных отраслях — от финтеха до естественных наук. Работая в этой стране, мы становимся ближе к стартапам, исследователям и руководителям предприятий, формирующим будущее», — заявил Волож. Его слова передает The Telegraph.
В Nebius Group уточнили, что средства пойдут на запуск так называемой «фабрики ИИ» в стране. В рамках проекта планируется развертывание четырех тысяч графических процессоров Nvidia Blackwell, поставки которых начнутся в четвертом квартале 2025 года.
Это первая инвестиция компании в Великобритании. После реализации проекта Nebius будет управлять семью ИИ-кластерами, расположенными в шести государствах Европы, США и на Ближнем Востоке. По данным Forbes, размер состояния Аркадия Воложа составляет два миллиарда долларов.
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